Hutnícke dni dobrovoľníkov pomôžu aj charitným organizáciám

Košice 17. septembra (TASR) – Na pomoc desiatim organizáciám budú počas piatka a soboty (18. - 19. 9.) zamerané aktivity dobrovoľníkov z radov košických oceliarov. Vybrané organizácie poskytujú zdravotné a sociálne služby, aktivity pre deti a mládež či starostlivosť o životné prostredie a zvieratá. Aktivity sú súčasťou 14. ročníka firemného dobrovoľníckeho podujatia Hutníci pre Košice 2020 - Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice.



Počas dvojdňového podujatia sa do dobrovoľnej pomoci plánuje zapojiť na rôznych miestach približne 350 ľudí, informoval vo štvrtok hutnícky podnik.



Aktivity tradične začne v piatok ráno o 6.00 h hutnícka kvapka krvi na hematologicko-transfúziologickom oddelení Nemocnice Košice-Šaca vo vstupnom areáli oceliarní. V piatok i sobotu môžu hutníci darovať trvanlivé potraviny, posteľnú bielizeň, kuchynské a hygienické potreby. Určené sú pre krízové centrum Arcidiecéznej charity v Košiciach, komunitné centrá ETP Slovensko, Reedukačné centrum Bankov a charitný dom Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach. Organizácie uvítajú aj funkčné domáce spotrebiče a pre vzdelávanie detí akékoľvek školské a športové potreby, tablety či iné PC príslušenstvo. So zbieraním týchto potrebných vecí každoročne pomáhajú hutníci na dôchodku. Zberné miesto je v sídle ich občianskeho združenia Jeseň života na Triede SNP 24 a takisto v centre Arcidiecéznej charity na Masarykovej 19 v piatok od 12.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h.



V sobotu počas brigád dobrovoľníci pomôžu pri skrášľovaní Centra pre deti a rodiny na Hurbanovej ulici, obnove Detskej historickej železnice v Čermeli aj pri údržbe areálov botanickej záhrady, zoologickej záhrady a útulku pre zvieratá pri Haniske.



"Pandémia ochorenia COVID-19 zhoršila nielen situáciu v oceliarstve, ale donútila nás zrušiť viaceré naše firemné podujatia. Urobili sme však všetko pre to, aby pomoc pre partnerské organizácie v regióne mohla pokračovať," uviedol riaditeľ podniku pre vonkajšie vzťahy Ján Bača. "Sme presvedčení, že práve v čase krízy či pandémie sa ukáže sila partnerstva a súdržnosti s tými, ktorí pomoc potrebujú."



Od začiatku pandémie hutnícka spoločnosť pomohla najmä nemocniciam a sociálnym zariadeniam v Košiciach, finančne išlo o celkovú výšku 138.000 eur.