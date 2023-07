Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci si Štefánika pripomenie na zámku

Hlohovec 11. júla (TASR) - Hvezdáreň a planetárium (HaP) M. R. Štefánika v Hlohovci si chce politika, astronóma, vojaka a cestovateľa, po ktorom je pomenovaná, uctiť spomienkovým podujatím na Hlohovskom zámku pri príležitosti 143. výročia jeho narodenia. Podujatie M. R. Štefánik - vedec bojujúci za národ sa uskutoční v piatok 21. júla, informovala Radoslava Bodnárová z HaP.



Spomienka je koncipovaná ako stretnutie so Štefánikom. "Od 16.00 h odznejú dve prednášky - Vojtecha Rušina o tom, či bol Štefánik naozaj vedec, a Pavla Kanisa o prínose M. R. Štefánika k slobode národa," uviedla Bodnárová. Po nich je pripravené slávnostné odhalenie Štefánikovej busty a otvorenie tematickej výstavy. "Na nej sa zúčastní 16 slovenských umelcov so svojimi sochárskymi, maliarskymi, sklárskymi a šperkárskymi dielami," doplnila.



Súbežne od 13.00 h bude možné v prípade priaznivých podmienok na nádvorí zámku pozorovanie slnka astronomickými ďalekohľadmi. Podujatie pripravila HaP v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika.