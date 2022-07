Hvezdáreň bude na Kolonickom sedle stavať výskumné centrum

Humenné 22. júla (TASR) - Zbierať dáta o stave nočného neba v parkoch tmavej oblohy v Karpatoch a prezentovať negatívne dosahy svetelného smogu na život na Zemi má za cieľ Výskumno-prezentačné centrum Parkov tmavej oblohy v Karpatoch, ktoré chce Vihorlatská hvezdáreň (VH) v Humennom postaviť v obci Kolonica v Sninskom okrese. Na stavbu, financovanú v rámci programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 - 2020, aktuálne hľadá dodávateľa.



"Vznikla idea monitoringu tmavej oblohy v Karpatoch a my sme boli iniciátorom vzniku prezentačno–výskumného centra, kde sa budú zbierať informácie z parkov tmavej oblohy nielen u nás, ale aj na poľskej, ukrajinskej a maďarskej strane," ozrejmil pre TASR riaditeľ VM Igor Kudzej. VM, ktorá sa v roku 2010 pričinila o vznik Parku tmavej oblohy Poloniny, v roku 2013 pomohla zriadiť podobný park v Poľsku a o tri roky neskôr v Maďarsku, iniciovala na monitorovanie stavu svetelného znečistenia v Karpatoch v rámci projektu aj vznik mobilných monitorovacích staníc. Monitoring sa má okrem stavu hviezdnej oblohy v parkoch týkať aj okolitých obcí a miest.



Podľa Kudzeja je rovnako ako monitoring dôležitá aj osveta, v budúcom centre preto vznikne aj stredisko, kde sa budú môcť návštevníci dozvedieť o stave nočnej oblohy a ako môžu sami ovplyvniť úroveň svetelného smogu. "Nie všetci vedia, čo je to svetelné znečistenie a prečo sa tým máme zaoberať. Keď však raz dôjde k zhoršeniu stavu, veľmi ťažko je vykonať nápravu," vysvetlil Kudzej ďalší účel budúceho centra.



Ako vyplýva z výzvy na predkladanie ponúk, zverejnenej na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, zákazka má pozostávať z výstavby hlavného objektu "Empiro", zázemia s hygienickým zariadením a potrebnej infraštruktúry. Celková predpokladaná hodnota investičnej akcie, na ktorú je verejné obstarávanie vyhlásené do 27. júla, je viac ako 197.000 eur bez DPH. Vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov Kudzej nevylučuje, že rozpočet bude treba zvýšiť. "Vzhľadom na to, že je to z projektu, je možné cenu upraviť, presunúť financie z iných položiek v rámci rozpočtu alebo dotáciou z Európskej komisie. Nemáme obavy, že by sa to pre financie nezrealizovalo," uzavrel. Podľa zmluvy o projekte by malo Výskumno-prezentačné centrum Parkov tmavej oblohy v Karpatoch na Kolonickom sedle stáť do júla 2023.