Hvezdáreň v Hurbanove: Vlani sa nám podarilo naplniť všetky ciele
Autor TASR
Hurbanovo 22. apríla (TASR) - Slovenskej ústrednej hvezdárni (SÚH) v Hurbanove sa vlani podarilo naplniť všetky stanovené ciele a úlohy v hlavných oblastiach jej činnosti. Ako uviedol generálny riaditeľ SÚH Marián Vidovenec, hvezdáreň v roku 2025 hospodárila s rozpočtom približne 800.000 eur.
Aj napriek tomu, že SÚH prešla konsolidačnými opatreniami, dokázala vykonávať všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona. „Jednou z našich hlavných činností je sprístupňovanie programovej ponuky. Tu máme stabilnú základňu našich návštevníkov. V priebehu uplynulého roka ich našu hvezdáreň navštívilo 9000 až 10.000," priblížil Vidovenec.
SÚH okrem toho spolupracovala aj s ďalšími hvezdárňami na Slovensku, s ktorými sme zorganizovali viacero podujatí. „Sú medzi nimi rôzne vedomostné i výtvarné súťaže, do ktorých sa zapojili tisícky detí. Súčasťou ústrednej hvezdárne je od roku 2006 aj Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho,“ povedal Vidovenec.
SÚH organizuje aj postupovú súťaž Astronomická olympiáda. „Vlani sme v Indii získali jednu zlatú medailu, dve strieborné a jednu bronzovú medailu, ďalší súťažiaci bol úspešným riešiteľom. Zo 60 štátov sme sa tak zaradili medzi 23 ocenených krajín,“ pripomenul Vidovenec.
Ako doplnil, v rámci vedecko-výskumnej činnosti sa SÚH zameriava predovšetkým na fyziku Slnka hlavne v oblasti pozorovania slnečnej chromosféry, pozorovania a zaznamenávania slnečných spektier. „Hurbanovská hvezdáreň patrila medzi zakladajúcich členov pozorovaní slnečnej aktivity ešte v devätnástom storočí,“ dodal riaditeľ SÚH.
