Hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 39. ročník súťaže Vesmír očami detí

Hurbanovo 15. januára (TASR) - Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove vyhlásila 39. ročník súťaže Vesmír očami detí. Celoslovenskú výtvarnú súťaž s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami, informovala SÚH.



Súťaž sa uskutoční v dvoch kolách, súťažiť sa bude v piatich kategóriách. Súťažné práce v prvom kole (okresné a zahraničné kolá pre Slovákov žijúcich v zahraničí) môžu záujemcovia poslať do konca marca tohto roka. Do druhého, celoslovenského kola súťaže, vyberie okresná alebo zahraničná porota z každej kategórie päť prác. Súťaž slovenských detí zo zahraničia koordinuje ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier. Zasadnutie poroty druhého kola sa uskutoční v prvej polovici mája.



Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2, upozornili organizátori. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne desať prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.