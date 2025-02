Hvezdáreň v Nitre ponúka verejnosti večerné sledovanie oblohy

Nitra 13. februára (TASR) - Hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre ponúka 14. februára valentínske romantické pozorovanie oblohy. Ako informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu, konať sa bude v troch večerných termínoch.



Návštevníci hvezdárne budú môcť objavovať krásu nočnej oblohy v rôznych fázach večera. "Vo viacerých časových úsekoch budú vidieť niektoré z najjasnejších a najkrajších objektov na nočnej oblohe," pripomenuli organizátori.



Ako doplnili, v čase od 18.00 do 18.30 h budú účastníci sledovať Venušu, Jupiter a Plejády. "Neskôr, od 18.30 h do 19.00 h, zasa Jupiter, Mars a Sírius. Posledný termín je od 19.00 do 19.40 h. V tomto čase sa bude sledovať Venuša, Jupiter, Mars, Sírius a hmlovina M42," doplnili organizátori.