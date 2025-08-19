< sekcia Regióny
Hvezdáreň v Partizánskom ponúka Astroservis
Autor TASR
Partizánske 19. augusta (TASR) - Týždenný prehľad toho najzaujímavejšieho, čo je možné z územia Trenčianskeho kraja pozorovať na podvečernej a nočnej oblohe, ponúka Hvezdáreň v Partizánskom. Projekt Astroservis spustila inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v tomto období. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Patrícia Mutňanská.
„Prostredníctvom Astroservisu ponúka Hvezdáreň v Partizánskom systematicky a odborne spracované informácie o aktuálnej viditeľnosti planét, Mesiaca, komét, planétiek, asteroidov či objektov hlbokého vesmíru, medzi ktoré patrí napríklad i galaxia Andromeda či hviezdokopa Plejády,“ načrtla Mutňanská.
Astroservis Hvezdárne v Partizánskom je podľa nej unikátny v tom, že ide o jediný týždenný prehľad svojho druhu, ktorý sa cielene venuje pozorovacím podmienkam v konkrétnom regióne, v tomto prípade územiu Trenčianskeho kraja.
„Naším cieľom je, aby ktokoľvek, aj úplný amatérsky astronóm, po otvorení Astroservisu vedel, kedy, kde a na čo sa má v konkrétny deň a čas v Trenčianskom kraji pozerať. Všetky údaje sú prehľadne zoradené podľa dní, obsahujú orientačné časy, jasnosť, čiže magnitúdu, ako aj súhvezdie, v ktorom sa objekt nachádza,“ priblížil riaditeľ hvezdárne Marián Krajčovič.
Hvezdáreň Astroservis zverejňuje každý týždeň na svojom webe a na jej sociálnych sieťach. Aj na základe spätnej väzby verejnosti ho bude postupne vylepšovať a dopĺňať.
