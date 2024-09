Hvezdáreň v Prešove uvádza nový program inšpirovaný írskou speváčkou

Prešov 19. septembra (TASR) - Hvezdáreň a planetárium v Prešove, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), doplnila cyklus Hudba pod hviezdnou oblohou o program, ktorý odráža tvorbu speváčky a skladateľky Enye z Írska. Ako TASR informovala Lea Lehotská z komunikačného oddelenia PSK, premiéra sa uskutoční vo štvrtok.



Program, ktorý reflektuje hudobnú tvorbu a život umelkyne, trvá 50 minút. Jeho príprava trvala približne šesť mesiacov. Technicky a administratívne sa realizoval v réžii hvezdárne a pod autorskou taktovkou Jaroslava Naďa.



"Prežívanie hudby v spojení s prítomnosťou vesmíru umocňuje intenzitu zážitku a ako také je využívanie umelej hviezdnej oblohy vo sfére oddychu a kultúrneho vyžitia oceňovaným faktorom," uviedla Lehotská.



Cyklus zaujal aj za hranicami kraja. "Záujem oň prejavili napríklad členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti zo západného Slovenska, ktorí planetárium navštívili toto leto a vypočuli si pod hviezdnou oblohou program Pink Floyd," dodala Lehotská.



Prešovská hvezdáreň začala aj s astronomickými štvrtkami. Nový formát podujatia pre verejnosť realizuje v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Centrom voľného času v Košiciach a prináša prednášky z oblasti astronómie, kozmonautiky, svetelného znečistenia či cestopisné témy, ktoré zdieľa aj online.



Do konca roka plánujú prísť aj s vlastnými aktívnymi príspevkami, ktoré by sa videokonferenčným prenosom vysielali za hranice kraja. "Hvezdáreň napríklad plánuje pripraviť prednášku so zástupcom z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, ktorý je spolutvorcom kozmických sond," spresnila Lehotská.