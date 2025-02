Hvezdárne Prešovského kraja navštívilo vlani viac ako 37.000 ľudí

Prešov 3. februára (TASR) - Do hvezdární Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove, Humennom a v Roztokoch zavítalo vlani viac ako 37.000 návštevníkov. Ich počet znovu vzrástol, za posledné dva roky o 14 percent. Ťahúňom boli nové projekty a programy, medzinárodné konferencie, astronomické expedície aj pozorovania vesmírnych úkazov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom a jej Astronomické observatórium na Kolonickom sedle s Parkom tmavej oblohy navštívilo v minulom roku takmer 14.500 návštevníkov.



"Najviac ich pritom prišlo na maratón v pozorovaní kométy a na medzinárodnú konferenciu Kolos s účasťou hostí z piatich európskych krajín. Školáci si zas užili vesmírny maratón o makrokozme s možnosťou teleskopického pozorovania Slnka, ktorý prebiehal do neskorých nočných hodín. Hvezdáreň vlani zrealizovala aj úspešný projekt Cez Poloniny ku hviezdam, vďaka ktorému mohli návštevníci v Kolonici pozorovať hviezdy z novej pozorovacej plošiny a s novými profesionálnymi ďalekohľadmi," uviedla Jeleňová.



Takmer 21.000 návštevníkov zavítalo v uplynulom roku do Hvezdárne a planetária v Prešove. Už tradične využili možnosť zažiť tam Deň hvezdární a planetárií, ktorý sa zaradil medzi top jednodňové podujatia, ale aj Noc na hvezdárni. Návštevníkov taktiež oslovili nové programy, ktoré pribudli do portfólia hvezdárne.



Vysunuté astronomické pracovisko Hvezdáreň Roztoky, ktoré spravuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, navštívilo v uplynulom roku 700 záujemcov o nočné pozorovanie. Ďalších 1500 využilo okrem astronomických služieb aj ubytovacie kapacity zariadenia. Pracovisko začalo vlani s testovacími večernými pozorovaniami nočnej oblohy priamo z areálu osvety, ktoré by sa mali v tomto roku stať pravidelnými.



V Humennom i na Kolonickom sedle sa môžu milovníci vesmírnej oblohy a hviezd tešiť tento rok na podujatie, ktoré umožní pozorovať úplné zatmenie Mesiaca či čiastočné zatmenie Slnka.



V septembri oslávi observatórium Parku tmavej oblohy v Poloninách 15. výročie vzniku a pri tejto príležitosti bude hostiť konferenciu o svetelnom znečistení s medzinárodnou účasťou.



Prešovská hvezdáreň a planetárium sa v roku 2025 pripravuje na ďalší projekt svojej modernizácie, tentoraz sa bude týkať jej hviezdnej sály, v ktorej sa premietajú audiovizuálne astronomické programy, a ktorá umožňuje simulácie vesmíru v rozličnom čase. Jej súčasťou je umelá hviezdna obloha, tvorená projekciou opticko-mechanického systému.



"Hvezdáreň Roztoky plánuje semináre pre pedagógov a žiakov základných škôl. Má však aj smelšie projektové plány, ktoré by mohli okrem atraktívnej odbornej konferencie priniesť aj rozšírenie areálu pracoviska o plne automatickú kupolu s ďalekohľadom. Slúžiť bude na verejné pozorovania," dodala Jeleňová.