Hviezda v Trenčíne vystavuje aforizmy Tomáša Janovica

Trenčín 12. mája (TASR) - Aforizmy nedávno zosnulého básnika, dramatika, textára a kráľa aforizmov Tomáša Janovica prináša nová výstava v kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v Trenčíne. Návštevníci si ich tam môžu pozrieť do 5. júna. Informovalo o tom mesto na svojom webe.



O grafické spracovanie aforizmov sa postaral ilustrátor, karikaturista, typograf a publicista Fero Jablonovský. S Janovicom ho spájalo nielen silné priateľstvo, ale aj spolupráca. "Fungovala veľmi dobre, on mal geniálne myšlienky a ja som ich geniálne vizuálne stvárňoval. Kráľ aforizmov, akého už nebudeme mať, aspoň za môjho života," povedal o Janovicovi Jablonovský na prvej prezentácii Janovicových aforizmov v komárňanskej Knižnici Józsefa Szinnyeiho v marci tohto roku.



Z Komárna sa výstava presťahovala do Trenčína, návštevníci si ju môžu prezrieť vždy hodinu pred každým podujatím. "Uvidia na nej výber z najlepších aforizmov, prostredníctvom ktorých Janovic podával krátku správu o stave našej spoločnosti. S nadhľadom, typickým humorom a často s bolestivou pointou," skonštatovalo mesto.



Výstava Tomáš Janovic: Kráľ aforizmov bude súčasťou aj programu 20. ročníka Noci múzeí a galérií 18. mája.