Hviezda videoartu Pipilotti Rist oživí autobusovú stanicu v Trenčíne
Dielo je súčasťou umeleckej intervencie vo verejnom priestore v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026.
Autor TASR
Trenčín 9. februára (TASR) - Súčasné umenie prinesie od stredy (11. 2.) na trenčiansku autobusovú stanicu svetová hviezda videoartu Švajčiarka Pipilotti Rist. Dielo je súčasťou umeleckej intervencie vo verejnom priestore v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informoval o tom kurátor projektu Na počkanie Jaro Varga.
„Prvú intervenciu cyklu Na počkanie v tomto roku sprístupníme na autobusovej stanici. Na mieste príchodov a odchodov autobusov bude dielo Pipilotti Rist poetickou pomlčkou - uprostred čakania nás vyruší žena, ktorá si splošťuje tvár o monitor, akoby chcela prejsť cez sklo a zostúpiť do ulice, prekročiť hranicu medzi svetom obrazu a našou realitou,“ uviedol kurátor.
Švajčiarska umelkyňa Pipilotti Rist podľa neho od 90. rokov 20. storočia zásadne zmenila spôsob, akým sa videoumenie dá zažiť. Prestáva byť iba projekciou na stene v galérii. Stáva sa priestorovou situáciou a telesnou skúsenosťou. Tvorba umelkyne citlivo odhaľuje, ako obrazy formujú vnímanie, spomienky a každodenné rituály.
Projekt Na počkanie (Waiting Places) je séria umeleckých intervencií vo verejných inštitúciách, na úradoch, v nemocniciach či čakárňach, teda na miestach, ktoré zvyčajne chceme čo najrýchlejšie opustiť. Projekt vychádza z presvedčenia, že práve tieto najverejnejšie a zároveň najanonymnejšie priestory sú emocionálne nabité a plné napätia, očakávania aj sklamania.
„Umenie tu nemá fungovať ako dekorácia, ale ako nečakaný impulz, ktorý premieňa čakanie na moment pozorovania, reflexie a prebúdzania zvedavosti,“ doplnil Varga.
