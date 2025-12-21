< sekcia Regióny
Hviezdny Ricky Martin roztočí v Bratislave pravú latino šou
Spevák ponúkne mix jeho najväčších hitov, choreografie a šou plnú emócií v sprievode živej kapely a špičkových tanečníkov.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Latino superstar a držiteľ mnohých ocenení Ricky Martin premení v nedeľu večer bratislavskú Incheba Expo arénu na centrum latino rytmov. Stane sa tak vďaka turné Ricky Martin Live 2025, bude to jeho prvá návšteva Slovenska.
Spevák ponúkne mix jeho najväčších hitov, choreografie a šou plnú emócií v sprievode živej kapely a špičkových tanečníkov. Hity Me Amaras, Maria, Vuelve, La Copa de la Vida, Perdido Sin Ti, Livin ' La Vida Loca, She 's All I Ever Had, Shake Your Bon-Bon, She Bangs či Noboy Wants To Be Lonely bodovali vo svetových hitparádach a obleteli svet.
Enrique Martín Morales, ako znie jeho rodné meno, je vianočné dieťa, narodil sa 24. decembra 1971 v portorickom San Juan. Hudobnú kariéru začal už ako dvanásťročný v chlapčenskej skupine Menudo, ktorá patrila k najpopulárnejším latino formáciám 80. rokov. Celosvetovo sa presadil v 90. rokoch, keď svojou hudbou plnou vášne a latinskoamerických rytmov priniesol latino pop do mainstreamu. Jeho megahit Livin‘ la Vida Loca sa stal hymnou konca tisícročia a odštartoval globálnu vlnu latino hudby.
Okrem hudobných úspechov sa Ricky Martin presadil aj ako herec a humanitárny aktivista, venuje sa boju proti obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom Ricky Martin Foundation.
Prvý, španielsky spievaný album pod názvom Ricky Martin vydal v roku 1991. Zahral si v muzikáli Les Miserables na Broadwayi. V máji 1999 vydal prvý anglicky spievaný album Ricky Martin, na ktorom boli hity Livin' La Vida Loca a Spanish Eyes. Album bol veľmi úspešný, získal sedemnásobnú platinovú platňu a celosvetový predaj prevýšil 17 miliónov kusov. V októbri 2005 vydal tretí anglický štúdiový album Life a v januári 2011 španielsky spievaný album Música+Alma+Sexo. Na svojom konte má dnes desať štúdiových albumov, najnovším je A Quien Quiera Escuchar (To Those Who Want To Listen) z februára 2015.
Martin je jedným z najpredávanejších latinskoamerických hudobníkov všetkých čias, predal viac ako 70 miliónov nahrávok po celom svete. Jeho 11 skladieb sa umiestnilo na prvom mieste v rebríčku Billboard Hot Latin Songs. Získal dve ceny Grammy a päť cien Latin Grammy.
