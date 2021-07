Hviezdoslavova ulica v Košiciach je po oprave opäť prejazdná

Košice 19. júla (TASR) - Po trojtýždňovej uzávierke môžu od pondelkového popoludnia motoristi a autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach opäť využívať cestu na Hviezdoslavovej ulici. Neprejazdná bola z dôvodu rekonštrukcie časti vozovky. Ako mesto Košice informuje na svojej webovej stránke, cestári sa onedlho presunú na neďalekú Továrenskú ulicu.



Hviezdoslavova ulica bola uzavretá od konca júna pre opravu prepadnutej časti vozovky na priechode pre chodcov pri električkovej zastávke neďaleko Pamätníka Medzinárodného maratónu mieru. „Pôvodne plánovaný termín opravy v trvaní jeden mesiac sa podarilo o tretinu skrátiť vďaka priaznivému počasiu zo začiatku júla. Okrem rekonštrukcie celého poškodeného cestného telesa vrátane štrkového podložia pribudol na vozovke aj nový asfaltový koberec,“ uvádza mesto.



Začiatkom budúceho týždňa sa má začať s rekonštrukciou Továrenskej ulice, a to od križovatky s Hlavnou až po kruhový objazd smerom k Jumbo centru. Motoristov aj cestujúcich v MHD čakajú viaceré dopravné obmedzenia. „V rámci rekonštrukcie sa opraví aj nevyhovujúci úsek cesty medzi koncom Továrenskej a odbočkou na Štefánikovu, na ktorom sa v súčasnosti nachádza viacero výtlkov. Vodiči a autobusy MHD by po zrekonštruovanej ceste mali jazdiť najneskôr v závere augusta,“ informuje mesto s tým, že oprava má stáť 112.532 eur.



V Košiciach v súčasnosti realizujú aj súvislú opravu cesty na Ulici Jána Pavla II. v mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP a stavia sa aj prepojovacia cesta medzi Perešom a Lorinčíkom. Zároveň rekonštruujú Potočnú a časť Urbánkovej ulice pri štadióne Lokomotívy, ako aj Americkú triedu v MČ Sídlisko Ťahanovce, a to od nadchodu až za budovu pošty. Začiatkom augusta sa chystá aj oprava Táborskej ulice v MČ Juh. Okrem toho opravujú aj mosty cez Hornád a Mlynský náhon na Hlinkovej ulici, respektíve na Triede L. Svobodu, ktoré by mali byť dokončené na jeseň.