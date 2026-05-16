Hviezdoslavove Žalmy a hymny zaznejú s hudbou M. Kittnera
O umelecký prednes sa postará legendárna herečka Ida Rapaičová, držiteľka titulu Slovenka roka 2025 za celoživotné dielo.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Bratislavský Dóm sv. Martina bude v sobotu miestom svetovej premiéry prvého kompletného hudobného spracovania básnického cyklu Pavla Országha Hviezdoslava Žalmy a hymny. Zhudobnil ho skladateľ a dirigent Marián Kittner. Ako ďalej informujú organizátori, Hviezdoslavove nadčasové verše v monumentálnej, ucelenej podobe ožívajú pri príležitosti 105. výročia básnikovho úmrtia, na koncertných vystúpeniach zaznejú prvýkrát po 130 rokoch.
„Marián Kittner sa vo svojej autorskej tvorbe snaží o hlboký ponor do témy a zrozumiteľnosť pre bežného poslucháča. Kittnerove skladby vynikajú silným emocionálnym nábojom a majstrovským spájaním rôznych štýlov, čo potvrdil úspech jeho monumentálnych diel Requiem (2021) či oratórium Stabat Mater (2025),“ približujú organizátori koncertu autora hudby a dirigenta, ktorý pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou (SF), orchestrom Slovenského národného divadla (SND), Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu (SOSR), Štátnym komorným orchestrom (ŠKO) Žilina či Lúčnicou. Okrem svojej autorskej cesty je vyhľadávaný aj ako orchestrálny aranžér projektov ako Vianoce v Bratislave alebo Symfónia umenia.
V jeho aktuálnom diele sa predstavia poprední slovenskí sólisti. Medzi nimi mezzosopranistka Alena Grach a barytonista Daniel Čapkovič. O umelecký prednes sa postará legendárna herečka Ida Rapaičová, držiteľka titulu Slovenka roka 2025 za celoživotné dielo. „Jej podmanivý prednes dodáva Hviezdoslavovým textom ‚dychberúcu‘ silu a majestátnosť,“ uvádzajú organizátori koncertu, na ktorom bude účinkovať aj sláčikový Mucha Quartet, jedno z najvýznamnejších komorných zoskupení v strednej Európe a spevácky zbor M@gnificat Bratislava, renomované teleso, ktoré sa pod umeleckým vedením Mariána Kittnera špecializuje na sakrálnu hudbu. Zbor je laureátom viacerých medzinárodných súťaží.
Po sobotnej premiére hudobného spracovania Hviezdoslavovho básnického cyklu Žalmy a hymny v Dóme sv. Martina so začiatkom o 19.00 h sa druhý koncert uskutoční v nedeľu 17. mája o 17.00 h v Kostole narodenia Panny Márie na bratislavských Dlhých dieloch.
