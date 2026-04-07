Hviezdoslavovo námestie v Bratislave čaká revitalizácia
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Hviezdoslavovo námestie v bratislavskom Starom Meste čaká revitalizácia. Jej cieľom je zvýšiť jeho klimatickú odolnosť či podporiť biodiverzitu. Práce sú rozdelené na etapy. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.
„Revitalizácia prispeje k prirodzenému ochladzovaniu priestoru počas horúcich dní, zvýšeniu tieňa, podpore biodiverzity a dlhodobej udržateľnosti tohto významného mestského bulváru,“ konštatuje samospráva.
Mnohé zo zmien však podľa mestskej časti nie je vidieť, keďže sú realizované najmä pod zemou. Vzniknúť tam má nový zavlažovací systém napojený na studňu, ktorý má zabezpečiť udržateľnú starostlivosť o zeleň a efektívne hospodárenie s vodou.
Mestská časť takisto obnovuje stromoradie pred hotelom, pričom nové technické riešenie pod povrchom námestia má vytvoriť kvalitné podmienky pre rast stromov s dôrazom na dostatočný priestor pre ich koreňový systém. Doposiaľ ho podľa samosprávy nemali, a tak dlhodobo chradli a niekoľkokrát aj odumreli.
Vo všetkých záhonoch majú pribudnúť trvalky, čím sa podporí biodiverzita. Rovnako tak pribudne obnovený mobiliár, ochrana stromov i kovové ochranné plôtiky, ktoré budú chrániť výsadbu. Počíta sa aj s novými pitnými fontánkami pre ľudí aj pre psov.
„Práce budú prebiehať postupne po etapách. Niektoré časti námestia môžu byť dočasne ohradené a pohyb bude vedený upravenými koridormi,“ upozorňuje mestská časť.
Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Slovensko.
