Hviezdou druhého dňa Dobrého festivalu bola skupina IMT Smile

Prešov 16. júna (TASR) - V Prešove už druhý deň kraľovala hudba. Tisícky fanúšikov si to namierili do rekreačného areálu prešovského prírodného kúpaliska Delňa na Dobrý festival.



Jeho headlinerom je už od jeho začiatkov domáca skupina IMT Smile, v súčasnosti najúspešnejšia slovenská kapela. Hity a ľudovky, tak možno nazvať playlist, v ktorom zazneli skladby Opri sa o mňa, s ktorou kapela začína koncerty už niekoľko rokov, Budeme to stále my, Úsmev a čaj, Cesty II. triedy, Kým stúpa dym, Exotika, Ľudia nie sú zlí, Hej Sokoly či Niekto ako kráľ, do ktorej zamiešali ľudovky A ja taká dzivočka aj A od Prešova. Hosťom koncertu bol Laci Strike a jeho tancujúca družina aj raper Kali, ktorý s Ivanom dal spoločný duet Nič sa nemení.



"Hrať v Prešove je pre mňa iné ako inde, či chcem, či nechcem, či sa bránim, že nie, alebo hej, na tom pódiu to vždy pochopím, že odtiaľto som, z tohto mesta. Ľudia chodia na nás toľké roky a páči sa im, čo robíme. Tu ma to vždy viac dostane. Vnímam to ako také prepojenie medzi kapelou a fanúšikmi," povedal pre TASR líder Ivan Tásler.



Skupina Hex je na scéne od roku 1989, na svojom konte majú desať štúdiových albumov, najnovší Kde je tu láska? vyšiel v apríli 2023. Do playlistu zaradili skladby z celej úspešnej dráhy, medzi nimi Chvíľu áno, chvíľu nie, Indiánske leto, Pomaranče z Kuby, Život, V piatok podvečer, Vetroň, Keď sme sami, Nikdy nebolo lepšie. Pri pesničke Maťo a Linda prišiel na pódium zaspievať s kapelou Ivan Tásler.



"Nebudem vôbec preháňať, keď poviem - úplne fantastický pocit, všetko vyšlo na tisíc percent, počasie, festival je krásny a ľudia boli prenádherní, nám sa dobre hralo. Mali sme dobrý zvuk, všetko to zapasovalo na sto percent. Pred desiatimi rokmi sme na Dobrom festivale hrali po prvý raz. Veľmi sa nám to tu celé páči, aj keď sme boli trocha medzi ľuďmi, sú usmiati," uviedol pre TASR Tomáš Yxo Dohňanský.



Stálicou prešovskej hudobnej scény je skupina Chiki Liki Tu-a. Táto trojica začala svoje účinkovanie v roku 1995. Prvý album Nezatváraj Milan dvere vydali v júni 1998, z neho je aj Chameleón, najstaršia skladba v playliste. Ďalšími boli La la, Kristína, Kuca paca, Hitovka, Odborník, Zuza, sorry a na záver hitovky DPH, Triedený odpad, Ďakujem a Monte Carlo.