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Hygienici budú vodu v Domaši kontrolovať každé dva týždne aj s hasičmi
Pri kontrolách sa sledujú mikrobiologické ukazovatele, napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, sinice či obsah chlorofylu.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 3. júla (TASR) - Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom vo Vranove nad Topľou vykonal v júni. Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Alena Ihnaciková, aktuálny stav vody je z pohľadu RÚVZ stabilný a vyhovujúci.
Pri monitorovaní a kontrole kvality vody určenej na kúpanie RÚVZ počas tejto kúpacej sezóny spolupracuje aj s hasičmi. „Tým, že je hladina vody nízka, má to vplyv aj na naše odbery, pretože prístup z jednotlivých pláží do vody je horší, brehy sú bahnitejšie a voda je plytká, čo nám bráni odobrať reprezentatívnu vzorku v správnej hĺbke,“ dodala Ihnaciková. V porovnaní s minulým rokom je hladina Domaše približne o päť metrov vyššia.
Kúpacia sezóna na prírodných vodných plochách Domaše trvá do konca augusta. Počas nej hygienici kontrolujú kvalitu vody v dvojtýždňových intervaloch. Vzorky odoberajú v piatich rekreačných strediskách v pôsobnosti vranovského RÚVZ, a to Dobrá, Poľany, Holčíkovce, Nová Kelča a Krym.
Pri kontrolách sa sledujú mikrobiologické ukazovatele, napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, sinice či obsah chlorofylu. Súčasťou odberov je aj vizuálna kontrola priehľadnosti vody, prírodného znečistenia, odpadov a prípadného premnoženia siníc.
Podľa Ihnacikovej sa kvalita vody počas leta môže meniť. Ovplyvňujú ju najmä klimatické podmienky, množstvo vody, prietok, sedimenty, prírodné znečistenie, výskyt vodného kvetu či odpady. Nízka hladina vody na Domaši môže zároveň zhoršiť premiešavanie vody, podporiť jej prehrievanie a rast rias a siníc.
Hygienici verejnosti odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných plôch overila aktuálnu kvalitu vody. Informácie sú dostupné aj prostredníctvom interaktívnych máp Úradu verejného zdravotníctva SR.
Pri monitorovaní a kontrole kvality vody určenej na kúpanie RÚVZ počas tejto kúpacej sezóny spolupracuje aj s hasičmi. „Tým, že je hladina vody nízka, má to vplyv aj na naše odbery, pretože prístup z jednotlivých pláží do vody je horší, brehy sú bahnitejšie a voda je plytká, čo nám bráni odobrať reprezentatívnu vzorku v správnej hĺbke,“ dodala Ihnaciková. V porovnaní s minulým rokom je hladina Domaše približne o päť metrov vyššia.
Kúpacia sezóna na prírodných vodných plochách Domaše trvá do konca augusta. Počas nej hygienici kontrolujú kvalitu vody v dvojtýždňových intervaloch. Vzorky odoberajú v piatich rekreačných strediskách v pôsobnosti vranovského RÚVZ, a to Dobrá, Poľany, Holčíkovce, Nová Kelča a Krym.
Pri kontrolách sa sledujú mikrobiologické ukazovatele, napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, sinice či obsah chlorofylu. Súčasťou odberov je aj vizuálna kontrola priehľadnosti vody, prírodného znečistenia, odpadov a prípadného premnoženia siníc.
Podľa Ihnacikovej sa kvalita vody počas leta môže meniť. Ovplyvňujú ju najmä klimatické podmienky, množstvo vody, prietok, sedimenty, prírodné znečistenie, výskyt vodného kvetu či odpady. Nízka hladina vody na Domaši môže zároveň zhoršiť premiešavanie vody, podporiť jej prehrievanie a rast rias a siníc.
Hygienici verejnosti odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných plôch overila aktuálnu kvalitu vody. Informácie sú dostupné aj prostredníctvom interaktívnych máp Úradu verejného zdravotníctva SR.