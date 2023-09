V obci Lesíček evidujú 42 prípadov žltačky,ďalšie pribudli i v Prešove

Prešov 5. septembra (TASR) - Tri prípady žltačky typu A (VHA) pribudli v uplynulých dňoch v obci Lesíček v okrese Prešov. K utorku tam hygienici evidujú 42 prípadov. Prvý prípad bol hlásený 6. júla, išlo o 13-ročné dieťa. VHA hygienici zistili aj u personálu a stravníkov stravovacej prevádzky v Prešove. Pre TASR to uviedla Alžbeta Vypušťáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove.



V obci Lesíček ide podľa jej slov vo všetkých troch prípadoch o deti žijúce v prostredí s nízkym hygienickým štandardom.



Čo sa týka výskytu žltačky u personálu a stravníkov stravovacej prevádzky, z celkového počtu 320 stravníkov a piatich zamestnancov ochorelo od 25. júla deväť ľudí. "Najprv to boli dvaja zamestnanci - pomocná sila v kuchyni a kuchár - a následne sedem stravníkov," povedala Vypušťáková.



V rámci protiepidemických opatrení bola nariadená dezinfekcia všetkých priestorov prevádzky. Zamestnancom vykonávajúcim epidemiologicky závažnú činnosť bol nariadený zvýšený zdravotný dohľad - zákaz výkonu epidemiologicky závažnej činnosti v rozsahu manipulácie s nebalenými potravinami po dobu 50 dní od posledného kontaktu s chorým, lekársky dohľad a očkovanie. V epidemiologickom šetrení sa podľa Vypušťákovej pokračuje.



Slovenská pošta v súvislosti so šírením žltačky typu A v niektorých obciach Prešovského kraja 24. augusta informovala, že zavádza vo svojich pobočkách v regióne preventívne opatrenia na ochranu klientov a zamestnancov.



Medzi najúčinnejšie spôsoby prevencie patrí podľa hygienikov umývanie si rúk mydlom, dôkladná osobná hygiena a očkovanie.