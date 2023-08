Hygienici evidujú v obci Lesíček 28 prípadov žltačky typu A

Prešov 25. augusta (TASR) - Hygienici v obci Lesíček v okrese Prešov k piatku evidujú 28 prípadov žltačky typu A (VHA). Ako pre TASR uviedol regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove Jozef Varga, prvý prípad bol hlásený 6. júla, išlo o 13-ročné dieťa.



"Od tejto doby zaznamenávame výskyt protrahovanej epidémie daného ochorenia v obci Lesíček. Celkovo 75 percent obyvateľov obce žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania a bez odkanalizovania odpadových vôd. K dnešnému dňu evidujeme v danej obci 28 pozitívnych prípadov na ochorenie," povedal Varga.



Po jednom prípade VHA evidujú podľa jeho slov v obciach Bzenov, Žehňa, Ľubotice, Janov a v meste Veľký Šariš. Tri prípady zaznamenali v Prešove.



Regionálny hygienik preto nariadil začiatkom augusta v rámci predchádzania vzniku a šíreniu VHA v obci Lesíček deťom od jedného do 15 rokov vrátane podrobiť sa lekárskemu dohľadu a očkovaniu. Rovnako je v obci zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia.



Občania Lesíčka, ako aj priľahlých obcí boli upovedomení prostredníctvom letákov a miestneho rozhlasu o ochorení VHA a o prevencii. Rovnako boli poučení pracovníci miestnej predajne potravín, spádovej prevádzky pošty a tiež autobusový dopravca. Rovnako bolo o výskyte ochorenia upovedomené vedenie základnej školy a materských škôl v okolitých obciach.



"Zachytávame stále nové prípady, avšak väčšina ich je v epidemiologickej súvislosti. Momentálne považujeme epidémiu v danej lokalite za stabilizovanú, avšak inkubačná doba môže byť pri VHA až 50 dní. Lokality sledujeme a sme v prípade potreby pripravení prijímať okamžité opatrenia na zamedzenie šírenia daného ochorenia," doplnil Varga.



Východné Slovensko podľa neho už niekoľko mesiacov bojuje s menšími ohniskami nákaz VHA a z dôvodu migrácie ľudí a dlhej inkubačnej doby sa ochorenie naďalej šíri medzi populáciou.



"Zároveň sa ochorenie šíri ľahšie aj medzi deťmi. Kto ochorenie prekonal, tomu sa vytvára imunita a je nízka pravdepodobnosť, že by sa ochorením nakazil znova. Medzi najúčinnejšie spôsoby prevencie patrí umývanie si rúk mydlom, dôkladná osobná hygiena a, samozrejme, očkovanie," dodal Varga.



Slovenská pošta v súvislosti so šírením žltačky typu A v niektorých obciach Prešovského kraja vo štvrtok (24. 8.) informovala, že zavádza na svojich pobočkách v regióne preventívne opatrenia na ochranu klientov a zamestnancov.