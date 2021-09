V okrese Bardejov evidujú približne 290 prípadov ochorenia COVID-19

Bardejov 24. septembra (TASR) – Približne 290 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ktorým je nariadená karanténa, evidujú hygienici aktuálne v okrese Bardejov. Ako pre TASR uviedla vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Daniela Klimová, epidemiologická situácia v porovnaní s predchádzajúcim týždňom je porovnateľná, čo sa týka prírastku denných počtov nových pozitívne testovaných.



"V tomto týždni sme zatiaľ na základe epidemiologických šetrení nezaznamenali ohnisko nákazy, ktoré by súviselo s usporiadaním spoločenských akcií, ako sú svadby, rodinné oslavy a podobne. Ide o komunitné šírenie, kde dominantným variantom je delta variant, ktorý je infekčnejší," povedala Klimová.



Dôležité je podľa nej uvedomiť si, že delta je infekčná prakticky od prvého dňa, a tak pri nedodržiavaní prijatých opatrení v súvislosti s druhým stupňom ostražitosti, nedodržiavaní karanténnych opatrení a zľahčovaní danej situácie sa počty pozitívne testovaných môžu niekoľkonásobne zvýšiť zo dňa na deň. "Treba však aj pripomenúť, že zaočkovanosť v našom okrese je, bohužiaľ, nízka," skonštatovala Klimová.



Na základe epidemiologickej situácie v 36. týždni bol okres Bardejov zaradený do bordovej fázy s prijatými opatreniami hneď od piatka 17. septembra. "Bolo potrebné v okrese pozastaviť a obmedziť organizovanie vysoko rizikových aktivít, ktoré nám spôsobili taký prudký nárast pozitívne testovaných v 36. týždni. Epidemiológovia zabezpečujú epidemiologické vyšetrenia u pozitívne testovaných do 24 hodín, nariadenie karantény úzkym kontaktom a vyšetrenia PCR," vysvetlila Klimová.



Hygienici apelujú na ľudí, že pri akomkoľvek príznaku respiračného ochorenia by v súčasnosti mali predovšetkým myslieť na to, že môže ísť o COVID-19, izolovať sa a nečakať na nasledujúci deň, či náhodou príznaky nepominú a nešlo len o prechladnutie.