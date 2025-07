Hygienici evidujú v okrese Lučenec nové aktívne ohnisko žltačky typu A

Radzovce 21. júla (TASR) - V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové aktívne ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa vyskytlo v obci Radzovce, epidemiologicky súvisí s predchádzajúcimi prípadmi v lučeneckom okrese. Na webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci.



V uplynulom týždni zaznamenali hygienici v Radzovciach jeden prípad žltačky typu A. „Prípad bol vo vekovej skupine 15- až 19-ročných a bol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a obci Šíd,“ uviedol RÚVZ.



V okrese Lučenec tak aktuálne hygienici evidujú štyri aktívne ohniská ochorenia. V ostatných týždňoch zaznamenali 20 prípadov žltačky typu A vo Fiľakove, 13 ochorení v obci Šíd a jedno v Tomášovciach. Jeden prípad sa vyskytol aj v obci Bulhary, podľa RÚVZ aktuálne ide o neaktívne ohnisko ochorenia.



Nárast prípadov VHA v okrese Lučenec zaznamenal RÚVZ začiatkom leta v meste Fiľakovo a v priľahlých obciach. Žltačka mala byť podľa hygienikov do regiónu dovezená zo zahraničia. V súvislosti s výskytom ochorenia boli prijaté viaceré opatrenia, a to najmä epidemiologické vyšetrovanie prípadov či dezinfekcia v ohniskách, nariadený bol aj lekársky dohľad a imunizácia všetkých úzkych kontaktov.



Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.