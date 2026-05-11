Hygienici evidujú v okrese Rožňava tri nové ohniská žltačky typu A
Epidemický výskyt žltačky typu A v okrese Rožňava evidujú hygienici od vlaňajšieho apríla, ochorenie sa postupne vyskytlo v Dobšinej, Rožňave a vo viacerých obciach okresu.
Autor TASR
Rožňava 11. mája (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave eviduje v rámci okresu tri nové ohniská vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025, vlani zaznamenali 190 ochorení. V tomto roku je prípadov zatiaľ šesť. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik Jozef Varga.
Epidemický výskyt žltačky typu A v okrese Rožňava evidujú hygienici od vlaňajšieho apríla, ochorenie sa postupne vyskytlo v Dobšinej, Rožňave a vo viacerých obciach okresu. „Posledné ohnisko v spojitosti s prípadmi v roku 2025 bolo v obci Roštár, kde bol lekársky dohľad ukončený 20. marca 2026 a u sporadického prípadu v Rožňave, kde bol lekársky dohľad ukončený 14. apríla 2026,“ priblížil Varga.
Tri nové ohniská VHA v rámci okresu zaznamenal RÚVZ v 18. kalendárnom týždni, ide o lokality s nízkym hygienickým štandardom bývania, kde v roku 2025 neboli zaznamenané prípady žltačky typu A. Prvý prípad bol hlásený v obci Štítnik u dieťaťa navštevujúceho miestnu materskú školu, v rámci lekárskeho dohľadu bolo potvrdené ochorenie aj u jeho súrodenca. Ďalší prípad bol hlásený u dieťaťa v obci Brzotín.
„Z infekčnej kliniky v Košiciach bolo hlásené ochorenie u 19-ročného muža, trvale bytom Nižná Slaná, ktorý však pracuje na stavbách mimo okresu Rožňava a domov dochádza na víkendy. Pravdepodobne ide o importovanú nákazu do nášho okresu,“ doplnil regionálny hygienik.
V súvislosti s výskytom žltačky typu A hygienici nariadili lekársky dohľad a imunizáciu všetkým úzkym kontaktom, nariadenie platí aj pre zamestnancov a deti navštevujúce základnú školu s materskou školou v Brzotíne. Pre vzdelávacie zariadenia v Brzotíne a Štítniku bola nariadená zvýšená frekvencia upratovania a pravidelná dezinfekcia priestorov.
„Obciam Štítnik, Brzotín a Nižná Slaná boli doručené odporúčané opatrenia na prevenciu šírenia vírusovej hepatitídy A spolu s letákmi o VHA v slovenskom a rómskom jazyku,“ dodal Varga s tým, že v súvislosti so situáciou zasadala aj protiepidemická komisia.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
