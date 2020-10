Hygienici evidujú v okresoch Svidník a Stropkov 192 aktívnych prípadov

Svidník/Stropkov 5. októbra (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku eviduje v okresoch Svidník a Stropkov aktuálne 192 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19. Samosprávy s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu ochorenia prijali viaceré opatrenia.



„Boli zrušené, respektíve preložené všetky kultúrne a spoločenské aktivity vrátane kurzov na odbore školstva a kultúry mestského úradu. Minulý týždeň bola prerušená prevádzka komunitného centra a s okamžitou platnosťou sa prerušuje prevádzka v dennom centre vrátane výdaja stravy," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Vyučovanie v Základnej škole na ulici Konštantínovej bude od utorka po viac ako týždni na druhom stupni prebiehať prezenčnou formou. Cirkevná ZŠ, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je zatvorená do stredy.



Od utorka do konca týždňa bude podľa primátora prerušené vyučovanie v ZŠ na Hrnčiarskej ulici z dôvodu percentuálnej chorobnosti, nie pre šírenie nového koronavírusu.



„Stránkové hodiny MsÚ ostávajú bez zmien s podmienkou zabezpečenia vstupu do budovy úradu len cez vstup pri Informačnom centre. Pri vstupe bude počas stránkových hodín služba, ktorá zabezpečí evidenciu a usmernenie všetkých klientov. Ostatné vstupy do budovy úradu budú počas celej pracovnej doby zatvorené," doplnil Brendza s tým, že prevádzka kina je prerušená od nedele 27. septembra až do odvolania.



Hovorkyňa Svidníka Kristína Tchirová povedala, že stúpajúci počet chorých ich znepokojuje a vyzývajú občanov na nosenie rúšok a hygienu rúk.



„Zaviedli sme kontroly merania teploty na vstupe do budovy MsÚ a zároveň sme zrušili všetky kultúrne podujatia organizované mestom aj samotnú prevádzku kina Dukla. Denne monitorujeme situáciu aj v školských zariadeniach v správe mesta. Oddnes je v bežnom vyučovacom procese ZŠ na ulici Karpatskej, ktorá bola týždeň na dištančnej forme vzdelávania," uviedla Tchirová.



Všetky základné a materské školy v správe mesta sú podľa jej slov v súčasnosti v bežnom prevádzkovom režime. „Dezinfekcia verejných priestranstiev bola vykonávaná počas prvej vlny pandémie a určite s ňou budeme pokračovať dovtedy, kým to bude potrebné," dodala Tchirová.