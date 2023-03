Hygienici evidujú žltačku na Luníku IX aj v Moldave nad Bodvou

Košice 7. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach eviduje dve ohniská nákazy žltačkou typu A. Ide o košický Luník IX a Moldavu nad Bodvou. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Veronika Tarkovská. V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice je s týmto ochorením hospitalizovaných 18 pacientov.



"V súčasnosti u marginalizovanej skupiny obyvateľstva v mestskej časti Luník IX evidujeme 166 prípadov a v Moldave nad Bodovou 32 prípadov ochorení na vírusovú hepatitídu typu A," spresnila Tarkovská. Vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu ochorenia, mechanizmus prenosu takzvanej choroby špinavých rúk, ako aj na zvýšenú intenzitu úzkeho kontaktu v rodinách nepredpokladá, že by aktuálne jarné prázdniny počty chorých výrazne ovplyvnili.



Primárka Detského infekčného oddelenia DFN Dana Hudáčková spresnila, že deti hospitalizované so žltačkou sú vo veku od desiatich mesiacov do deviatich rokov. "Vo všeobecnosti je ich stav stabilizovaný," uviedla pre TASR s tým, že počet lôžok aktuálne postačuje. "Vedenie DFN bedlivo sleduje vývoj epidemickej situácie v regióne a svoje kroky aktívne koordinuje s RÚVZ. Súčasne vykonalo protiepidemické opatrenia a vnútronemocničné opatrenia tak, aby k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti a reprofilizácii lôžok nedošlo," dodal pre TASR riaditeľ nemocnice Andrej Koman.