Hygienici: Uzatvorenie sídliska Poštárka v Bardejove nie je potrebné

Bardejov 11. marca (TASR) – Uzatvorenie sídliska Poštárka v Bardejove, kde sa vyskytli viaceré prípady ochorenia COVID-19, nateraz nie je potrebné. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Július Zbyňovský. Stredajšie (10. 3.) testovanie na sídlisku odhalilo ďalšie prípady ochorenia.



Počas víkendového testovania tam podľa Zbyňovského evidovali 15 pozitívne testovaných ľudí. Požiadali preto mesto o spoluprácu a formou vyhlášky nariadili opatrenia. "Jedným z nich bolo pretestovanie obyvateľov. Včera bolo otestovaných 489 občanov, z toho bolo 26 pozitívnych, čo je približne viac ako päťpercentná pozitivita. Nové prípady boli väčšinou z rodín, ktoré už pozitívne boli," povedal Zbyňovský.



Uzavretie sídliska podľa jeho slov nateraz potrebné nie je. "Bolo by to potrebné len v prípade, keby epidémia pokračovala, že by sme mali ďalšie nové prípady. Do tohto času budú stačiť opatrenia, ktoré sú," skonštatoval Zbyňovský.



Hygienici okrem testovania nariadili mestu zabezpečiť za asistencie polície a v spolupráci s ďalšími zložkami kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení v prípade pozitívne testovaných a ich kontaktov. Mesto má tiež vykonať dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti domov na sídlisku.



Mestský krízový štáb vo štvrtok rozhodol o tom, že príslušníci mestskej polície budú v súčinnosti s políciou v pravidelných intervaloch 24 hodín denne kontrolovať dve trasy vedúce zo sídliska do mesta. "Ak bude mať kontrolovaný človek negatívny test na ochorenie COVID-19 a respirátor, bude mu umožnené sídlisko opustiť. V opačnom prípade bude vyzvaný na zotrvanie na sídlisku. Priamo na sídlisku budú v jednotlivých domoch takúto monitorovaciu činnosť vykonávať členovia združenia Zdravé regióny, terénni sociálni pracovníci a pravdepodobne aj členovia Slovenského Červeného kríža. Každé porušenie ustanovení vyhlášky bude bezodkladne oznámené RÚVZ," uviedol pre TASR hovorca mesta Štefan Hij.



Mestským podnikom Bapos bude podľa neho už v najbližších hodinách, a potom tri razy týždenne zabezpečená dezinfekcia na sídlisku. Samospráva zabezpečí opätovné testovanie 17. marca.