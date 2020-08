Hygienici v Michalovskom okrese by mali mať koronavírus pod kontrolou

Michalovce 24. augusta (TASR) – Situáciu s novým koronavírusom v Michalovskom okrese, kde v sobotu pribudlo 11 nových pozitívne testovaných pacientov, majú hygienici pod kontrolou. Ako sa pre TASR vyjadrila regionálna hygienička Janka Stašková, priamo v okresnom meste evidujú spolu päť infikovaných pacientov, ostatné nálezy sú roztrúsené v piatich obciach okresu.



"Tri prípady boli importované z Ukrajiny, ďalšie boli zaznamenané v súvislosti s lekárskymi preventívnymi prehliadkami. V jednom prípade ide o policajta, čo je prípad epidemiologickej súvislosti s výskytom COVID-19 pozitívnych policajtov v Bratislave a dvakrát sme zaznamenali rodinné výskyty," konkretizovala s tým, že ani jeden prípad si dosiaľ nevyžiadal hospitalizáciu na infekčnom oddelení a len v dvoch prípadoch mali pacienti slabé klinické príznaky s mierne zvýšenou teplotou. Doplnila, že michalovskí hygienici zatiaľ neevidujú žiadne ohnisko nákazy na pracovisku. V jednom prípade sa síce ochorenie potvrdilo u starostky obce, epidemiologická situácia si však nevyžaduje karantenizáciu širšieho okruhu ľudí.



Podľa Staškovej ďalších slov v súvislosti s aktuálnym výskytom COVID-19 v okrese vyšetria a dajú do karantény 64 kontaktov. "Postupne ich budeme objednávať na odbery," dodala s tým, že hygienici sledujú a karantenizujú aj osoby, ktoré do okresu v poslednom období prichádzajú z takzvaných červených krajín. V týždni od 14. do 20. augusta ich mali nahlásených 59.



Ako v súvislosti s pandémiou uviedla, michalovskí hygienici sa čoraz častejšie stretávajú s porušovaním nariadenej karantény. "V tých prípadoch, kde dostaneme informáciu, že osoba porušila nariadenú karanténu, budeme pristupovať k sankčným postihom," uzavrela.