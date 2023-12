Hygienici v Prešove evidujú nárast chorých na žltačku

Prešov 5. decembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove eviduje v okrese nárast počtu chorých na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Dôvodom je vznik nových ohnísk v obci Víťaz v okrese Prešov a v obci Olejníkov v okrese Sabinov. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik RÚVZ v Prešove Jozef Varga.



V okrese Prešov hygienici evidujú 276 prípadov ochorenia na VHA. Aktuálne je aktívnych päť ohnísk v piatich obciach s počtom 216 ochorení. "V štyroch prípadoch ide o doznievajúce ohniská v obciach Žehňa (124 ochorení), Červenica (58 ochorení), Tuhrina (22 ochorení) a Varhaňovce (sedem ochorení). V jednom prípade ide o nové ohnisko v obci Víťaz (päť ochorení). V okrese Sabinov máme aktívne jedno ohnisko - obec Olejníkov (šesť ochorení)," povedal Varga.



V obciach Červenica, Tuhrina, Žehňa, Varhaňovce a Olejníkov boli podľa jeho slov nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v uvedených obciach vo veku od jedného roku do 15 roku života, vrátane podrobenia sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.



"V obciach Červenica a Tuhrina platí zákaz organizovať a usporadúvať v obci hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy, a to všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám," uviedol Varga.



Rovnako boli informovaní vedenie Slovenskej pošty, autobusový dopravca, ako aj vedenia jednotlivých školských zariadení o výskyte ochorenia i potrebe dôkladnej dezinfekcie, či už autobusov, ako aj jednotlivých priestorov.



"Odhadnúť ďalší vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení na VHA nie je možné. Epidemiologická situácia je pod kontrolou, RÚVZ so sídlom v Prešove podniká kroky na jej stabilizovanie, a to nariadením očkovania proti VHA detí od jedného do 15 rokov aj v iných obciach, konkrétne Abranovce, Mirkovce, Lemešany a Pečovská Nová Ves. RÚVZ v Prešove ich identifikoval ako rizikové z hľadiska ďalšieho možného šírenia ochorení na VHA," dodal Varga.