Hygienici v Prešovskom kraji očakávajú stúpajúci trend chorobnosti
Na úrovni okresov bola najvyššia chorobnosť na ARO zaznamenaná v okrese Sabinov a v skupine CHPO v okrese Bardejov.
Autor TASR
Prešov 11. februára (TASR) - Od začiatku roka evidujú hygienici v Prešovskom kraji mierne stúpajúci trend chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO), prechodne s miernym poklesom v piatom kalendárnom týždni. Ako pre TASR uviedol Peter Žoldoš, poverený vykonávaním funkcie regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove, aktuálne je krivka chorobnosti v oboch skupinách ochorení pod úrovňou krivky z minulého roka. Vývoj chorobnosti v Prešovskom kraji bude mať podľa neho v nasledujúcich týždňoch stúpajúci trend.
Ako povedal Žoldoš, v prípade ochorenia COVID-19 v rámci Slovenska vírus SARS-CoV-2 prevládal od začiatku aktuálnej chrípkovej sezóny do 48. týždňa roka 2025, následne od 49. týždňa prevláda vírus chrípky.
RÚVZ v Prešove týždenne monitoruje chorobnosť celkovo na ARO, kde sú zahrnuté aj ochorenia COVID-19 zistené domácim samotestovaním, a v rámci tohto monitoringu aj chorobnosť na CHPO. V prípade ochorenia COVID-19 podľa Žoldoša prebieha ešte hlásenie pozitívneho výsledku prostredníctvom informačného systému EPIS. Vo februári takto hlásené ochorenie v Prešovskom kraji nebolo zaznamenané.
„V Prešovskom kraji bol v šiestom kalendárnom týždni 2026 v skupine ARO aj v skupine CHPO zaznamenaný mierny nárast chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom. V prípade ARO o dve percentá a v prípade CHPO o šesť percent. Hlásených bolo 10.730 ochorení v starostlivosti hlásiacich lekárov v tomto kalendárnom týždni. Z celkového počtu ARO bolo hlásených 1594 CHPO. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO aj v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine nula až päťročných detí. Priebeh ochorení bol komplikovaný v 707 prípadoch, najčastejšou komplikáciou bola sinusitída, konkrétne v 498 prípadoch,“ uviedol Žoldoš.
