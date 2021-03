Hygienici zakázali na hornej Nitre predaj nápojov cez výdajné okienka

Prievidza 2. marca (TASR) - Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom v okrese Prievidza je vážna. Zdravotníci tam evidujú pacientov, ktorí majú najťažšie stavy ochorenia COVID-19. Dodržiavanie opatrení prídu kontrolovať do okresu i vojaci, hygienici zase zakázali predaj nápojov cez výdajné okienka.



"Situácia v okrese je veľmi zlá a je svojím spôsobom výnimočná. V rámci COVID automatu sme síce zaradení do bordovej oblasti, ale momentálne sme najhorší, čo sa týka ťažkých priebehov ochorenia COVID-19, ktoré si vyžadujú liečenie na pľúcnej ventilácii," povedal v utorok prednosta Okresného úradu v Prievidzi Juraj Gordan.



Zdravotníci podľa neho v súčasnosti rozhodujú o živote a smrti pacientov, čo majú potvrdzovať i informácie z Ministerstva zdravotníctva SR. "Nie je možné z okresu Prievidza posielať ťažké prípady do iných nemocníc, pretože nie je kde. V okrese je nemocnica zahltená," podotkol.



Odborníci sa zaoberajú i otázkou, čo spôsobuje ťažkú epidemiologickú situáciu na hornej Nitre. "Zrejme to súvisí s dlhodobým stavom obyvateľstva v okrese, ktoré je postihnuté tunajším priemyslom. Obštrukčná choroba pľúc, ktorú dlhodobo zaznamenávajú u obyvateľov vo vysokej miere zrejme spôsobuje to, že sme ďaleko na predných miestach aj v ťažkých priebehoch COVID-19," vysvetlil Gordan.



Dodržiavanie opatrení v okrese prídu kontrolovať i príslušníci Ozbrojených síl SR. Vojaci by mali doplniť hliadky mestskej a štátnej polície, ktoré sú poddimenzované pre mnoho práceneschopných príslušníkov, ozrejmil prednosta. "Armáda príde na pomoc a doplní chýbajúce počty mestských i štátnych policajtov, aby ľudia videli pohyb týchto zložiek a uvedomili si, že táto situácia je naozaj veľmi vážna," dodal Gordan.



Reakciou na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na hornej Nitre, ako i v bojnickej nemocnici, je i nová vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. Vyhlášku v podobe zákazu predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na priamy konzum alebo so sebou prijal nad rámec vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a platí pre okresy Prievidza a Partizánske, ozrejmila regionálna hygienička Zuzana Tornócziová. "Reštaurácie a ďalšie prevádzky tak budú musieť pozastaviť tento predaj, keďže sme tam zaznamenávali vysokú koncentráciu ľudí, ktorí tam stáli a popíjali. Potrebujeme znížiť mobilitu a pripomíname, že platí zákaz vychádzania a zákaz zhromažďovania," uzavrela Tornócziová.