Hygienici zatvorili ďalšiu materskú školu v Bratislave

Bratislava 4. októbra (TASR) - Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 zatvorili hygienici do 9. októbra Súkromnú materskú školu na Viedenskej ceste v Bratislave a jednu triedu na Základnej škole v Šenkviciach. Na sociálnej sieti o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



V sobotu (3. 10.) zaznamenali v Bratislavskom kraji podľa údajov portálu korona.gov.sk 82 nových prípadov ochorenia. "Vyskytli sa vo všetkých okresoch Bratislavského kraja, pričom najviac ich evidujeme v okrese Bratislava V a okrese Malacky,“ spresnili hygienici s tým, že najmladšie je ročné dieťa a najstarším je 87-ročný muž.



"V rámci epidemiologických vyšetrení evidujeme najmä osoby, ktoré prišli do kontaktu s ochorením COVID-19 buď v rámci rodiny a známych, či školských alebo predškolských zariadení," dodal RÚVZ Bratislava. Hygienici evidujú aj sporadické prípady, pri ktorých epidemiologické súvislosti ešte zisťujú.



RÚVZ Bratislava v sobotu informoval o zatvorení Materskej školy na Fedákovej ulici v Bratislave z dôvodu ochorenia COVID-19 u detí a Súkromnej anglickej škôlky Benjamín na Myslenickej ulici v Pezinku, kde bol pozitívne testovaný učiteľ. Škôlka v Pezinku by mala byť zatvorená do 12. októbra, bratislavská materská škola do 10. októbra.