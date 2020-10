Hygienici zatvorili materské školy v Bratislave a Pezinku

Bratislava 3. októbra (TASR) - Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u detí zatvorili hygienici Materskú školu na Fedákovej ulici v Bratislave a Súkromnú anglickú škôlku Benjamín na Myslenickej ulici v Pezinku, kde bol pozitívne testovaný učiteľ. Na sociálnej sieti o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Hygienici spresnili, že škôlka v Pezinku by mala byť zatvorená do 12. októbra a bratislavská materská škola do 10. októbra.



V piatok (2. 10.) zaznamenali v Bratislavskom kraji podľa hovorkyne RÚVZ Bratislava Kataríny Nosálovej 77 nových prípadov ochorenia COVID-19. "Prípady sa vyskytli vo všetkých okresoch Bratislavského kraja, pričom najviac ich evidujeme v okrese Senec, Malacky a Bratislava 4," doplnili hygienici. Najmladšia osoba má dva roky, najstaršou je 71-ročná žena z druhého bratislavského okresu.



Nové prípady podľa RÚVZ Bratislava súvisia najmä s dohľadanými kontaktmi, pri sporadických prípadoch ešte zisťujú epidemiologickú súvislosť.