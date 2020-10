Hygienici zatvorili niektoré školy vo zvolenskom regióne

Zvolen 12. októbra (TASR) – Pre výskyt ochorenia COVID-19 prerušili hygienici vyučovanie v niektorých školských zariadeniach v okresoch Zvolen, Detva a Krupina. TASR o tom informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica Mária Tolnayová.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen, ktorého spádovou oblasťou sú okresy Zvolen, Krupina a Detva, prerušil vyučovanie do 18. októbra. Týka sa to žiakov Základnej školy s materskou školou v Bzovíku, škôlka však pre deti funguje.



Vyučovanie tiež prerušili vo viacerých triedach v Základnej škole s materskou školu v časti Krivec v Hriňovej a v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského v Krupine. Rovnako je na tom aj Základná škola s materskou školou Pliešovce.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti mesto Zvolen v žltej fáze. K 11. októbru eviduje tento región 103 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. V žltej fáze je aj Krupina, región eviduje 23 potvrdených prípadov, Detva v červenej fáze ich má 59.



Stredné školy od pondelka prešli na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. V nedeľu o tom počas rokovania ústredného krízového štábu informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS). V materských a základných školách bude aj naďalej výučba prezenčná.