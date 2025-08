Hygienici zaznamenali v meste Rožňava nové ohnisko žltačky typu A

Rožňava 4. augusta (TASR) - V okrese Rožňava zaznamenali hygienici nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa vyskytlo u šiestich detí v meste Rožňava, prijaté boli viaceré opatrenia. Na webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Rožňava.



„Nové ohnisko vzniklo v severnej časti mesta Rožňava, v lokalite s nízkym hygienickým štandardom bývania,“ priblížil RÚVZ. Hygienici v meste evidujú šesť chorých detí vo veku do desať rokov, dve z nich navštevujú materskú školu. Ochorenie sa prejavilo bolesťami brucha, zvracaním a hnačkou.



V súvislosti s výskytom žltačky v Rožňave boli prijaté viaceré opatrenia. Hygienici nariadili lekársky dohľad a imunizáciu všetkým úzkym kontaktom v rodine a kolektíve, ide o obyvateľov lokalít s nízkym hygienickým štandardom bývania na uliciach Cintorínska, Hornocintorínska, Podrákošská, Klobučnícka, Krátka, Strmá a Čučmianska.



„Mestu Rožňava boli zaslané odporúčané opatrenia na prevenciu šírenia prenosného ochorenia vírusová hepatitída A spolu s letákmi o VHA v slovenskom a rómskom jazyku, ako aj odporúčané opatrenia na prevenciu šírenia vírusovej hepatitídy A v prípade organizovania hromadných podujatí,“ priblížil RÚVZ.



Informácie a odporúčania na prevenciu šírenia ochorenia boli zaslané aj obchodným reťazcom na území mesta a ďalším úradom. RÚVZ takisto požiadal Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Rožňava o súčinnosť pri výkone úradných kontrol v súvislosti s hygienou predaja nebalených potravín.



Výskyt žltačky typu A v okrese Rožňava zaznamenali hygienici začiatkom apríla v meste Dobšiná, doposiaľ tu evidujú 52 prípadov. Ďalšie ohnisko sa vyskytlo v júni v obci Kobeliarovo, kde bolo do augusta zaznamenaných 27 chorých osôb.



Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.