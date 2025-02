Hygienici zaznamenali v Prievidzi štyri nové prípady žltačky typu A

Prievidza 6. februára (TASR) - Odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach zaznamenali za tento týždeň v Prievidzi štyri nové prípady žltačky typu A. Ochorenie evidujú i u piatich detí. Choroba sa vyskytla v jednej z komunít, RÚVZ v tejto súvislosti hovorí o epidémii, vydal i vyhlášku. Informovala o tom vo štvrtok regionálna hygienička Zuzana Tornócziová.



Prvý prípad žltačky typu A zaznamenali hygienici u drogovo závislého človeka, ktorý prišiel do Prievidze z Bratislavy ešte vlani v októbri. Celkovo odvtedy evidujú 34 prípadov. Všetky sú v epidemiologickej súvislosti.



"Za šiesty kalendárny týždeň sme zaznamenali štyri nové prípady, vieme, o ktorých ľudí ide, je to z jedného ohniska nákazy. Máme zaznamenané aj prípady u piatich detí, na základe ktorých sme nariadili zvýšený zdravotný dozor v troch triedach základných škôl a dvoch triedach materských škôl," uviedla Tornócziová.



Deti, ktoré boli v kontakte s chorým dieťaťom sa podľa nej musia hlásiť u svojho lekára, absolvujú lekársku prehliadku a vyšetrením sa určuje ďalší postup.



Prievidzské školy prijali viaceré opatrenia. "Kľúčovým a hlavným opatrením je komplexná dezinfekcia. Vo všetkých školách a školských zariadeniach sa venujeme nadmerne dezinfekcii priestorov, v prípade materských škôl je to i inventár, najmä hračky. Vo všetkých školách sa aktuálne zabezpečuje i dezinfekcia kuchynských priestorov a kuchynského inventáru," priblížila vedúca odboru školstva Beata Révayová. Pedagogickí zamestnanci tiež podľa nej zdôrazňujú deťom dôslednú hygienu rúk, školy tiež izolujú triedne kolektívy, aby sa nestretávali.



Chorých na žltačku typu A ošetrovali i v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ján Krbúšik priblížil, že do nemocnice chodia pacienti, ktorí sú väčšinou už v pokročilom štádiu ochorenia, sú žltí, majú gastroenteritídu. "Urobí sa laboratórne vyšetrenie a tým sa určí, či je pacient určený na hospitalizáciu alebo odoslaný domov," vysvetlil Krbúšik.



Okres Prievidza je podľa neho špecifický tým, že sa tam nenachádza ambulantný infektológ ani infekčné oddelenie. "Sme tak odkázaní na komunikáciu s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne. Spolupráca je zatiaľ dobrá, pacientov nie je skokovo veľa. Tiež nám pomáha nemocnica v Banskej Bystrici," dodal.



Regionálna hygienička ozrejmila, že doteraz zistené prípady sa už dajú klasifikovať ako epidémia, keďže hygienici vedia určiť ohnisko nákazy. "V tejto súvislosti bola vydaná i vyhláška Ministerstva vnútra SR, ktorá je zverejnená vo vestníku," uzavrela.