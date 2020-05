Hrnčiarske Zalužany stratili na podielových daniach 22 000 eur

Hrnčiarske Zalužany 19. mája (TASR) – Výpadok približne 22 000 eur, zapríčinený koronakrízou a nižším výberom podielových daní, bude tento rok chýbať samospráve v Hrnčiarskych Zalužanoch v okrese Poltár. Obec preto už začala šetriť, a to najmä na kultúre, vybaveniach vlastných budov či na údržbe majetku.



"Šetrenie sa okrem toho dotkne aj dotácií pre miestne organizácie, ktoré pre opatrenia nemôžu vykonávať svoju činnosť a dočasne pozastavíme aj vyplácanie odmien našim zamestnancom," priblížil pre TASR starosta Branislav Nociar. "Naopak, šetriť nemôžeme na mzdách, daniach, odvodoch, energiách. Šetriť tiež nechceme ani na spoluúčastiach pri už schválených dotáciách," dodal.



Pri realizácii uvedených úspor by chod samosprávy ešte ako tak zvládli. Predpokladajú však, že prognóza výpadku podielových daní bude ešte v priebehu roka upravovaná. "Reálne očakávame ich pokles na úrovni 20 percent, čo by pre nás predstavovalo sumu 64 000 eur, ktorá by už reálne ohrozila základný chod a funkcie obce," konštatoval Nociar.