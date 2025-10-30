< sekcia Regióny
HZS a Ozbrojené sily zintenzívnia spoluprácu pri operáciách v horách
Nová dohoda nahrádza dohodu z 27. októbra 2023 a predstavuje rozšírenie partnerstva s vojenskými špeciálmi o priamu podporu Vzdušných síl OS SR.
Autor TASR
Trenčín 30. októbra (TASR) - Zástupcovia Horskej záchrannej služby (HZS), Síl pre špeciálne operácie (SŠO) Ozbrojených síl (OS) SR a Vzdušných síl OS SR podpísali v Trenčíne začiatkom týždňa novú dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá posúva efektívnosť záchranných akcií na vyššiu úroveň. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca SŠO OS SR Mário Pažický.
Nová dohoda nahrádza dohodu z 27. októbra 2023 a predstavuje rozšírenie partnerstva s vojenskými špeciálmi o priamu podporu Vzdušných síl OS SR. „Verím, že táto spolupráca prehĺbi nielen naše profesionálne, ale aj priateľské väzby a vytvorí pôdu pre širšiu súčinnosť aj pre ďalšie generácie. Vykonávanie operácií v horskom prostredí podporené vzdušnými silami a bezpilotnými prostriedkami posunie náš výcvik aj reálny výkon na celkom nový level,“ poznamenal veliteľ SŠO OS SR Jaroslav Krám.
Riaditeľ HZS Martin Matúšek zdôraznil, že pre horských záchranárov znamená dohoda efektívnejší presun materiálu, profesionálny letecký výcvik záchranárov, rýchlejšiu evakuáciu a väčší dosah pri zásahoch v ťažko dostupných oblastiach.
Veliteľ Vzdušných síl OS SR Adolf Daubner poukázal na fakt, že dohoda rozširuje zdieľanie postupov a informácií pre bezpečný pohyb v horách a umožňuje nasadzovanie leteckej techniky pri pátraní a evakuácii. „Dohoda nám umožní vykonávanie spoločného výcviku a prípadné spoločné nasadenie. Osobitne oceňujem možnosť výcviku posádok našich vojenských vrtuľníkov vo vysokohorskom prostredí,“ dodal Daubner.
Nová dohoda nahrádza dohodu z 27. októbra 2023 a predstavuje rozšírenie partnerstva s vojenskými špeciálmi o priamu podporu Vzdušných síl OS SR. „Verím, že táto spolupráca prehĺbi nielen naše profesionálne, ale aj priateľské väzby a vytvorí pôdu pre širšiu súčinnosť aj pre ďalšie generácie. Vykonávanie operácií v horskom prostredí podporené vzdušnými silami a bezpilotnými prostriedkami posunie náš výcvik aj reálny výkon na celkom nový level,“ poznamenal veliteľ SŠO OS SR Jaroslav Krám.
Riaditeľ HZS Martin Matúšek zdôraznil, že pre horských záchranárov znamená dohoda efektívnejší presun materiálu, profesionálny letecký výcvik záchranárov, rýchlejšiu evakuáciu a väčší dosah pri zásahoch v ťažko dostupných oblastiach.
Veliteľ Vzdušných síl OS SR Adolf Daubner poukázal na fakt, že dohoda rozširuje zdieľanie postupov a informácií pre bezpečný pohyb v horách a umožňuje nasadzovanie leteckej techniky pri pátraní a evakuácii. „Dohoda nám umožní vykonávanie spoločného výcviku a prípadné spoločné nasadenie. Osobitne oceňujem možnosť výcviku posádok našich vojenských vrtuľníkov vo vysokohorskom prostredí,“ dodal Daubner.