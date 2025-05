HZS: Česká turistka utrpela po páde v Malej Fatre poranenie ruky

Terchová 17. mája (TASR) - Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v sobotu popoludní na turistickom chodníku z Medziholia do Štefanovej. Česká turistka si po páde zranila ruku. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Žena utrpela pri páde bolestivé zranenie hornej končatiny. Horskí záchranári 65-ročnú ženu vyšetrili, zranenú ruku jej ošetrili a zafixovali.



Následne ju umiestnili do nosidiel a transportovali do domu HZS v Štefanovej, kde si ju prevzali zdravotní záchranári.