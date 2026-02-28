< sekcia Regióny
HZS: Český turista si v Sedle pod Čiernym kameňom vykĺbil koleno
Na pomoc 42-ročnému mužovi odišla posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Banská Bystrica.
Autor TASR
Liptovské Revúce 28. februára (TASR) - Český turista si v sobotu popoludní v Sedle pod Čiernym kameňom privodil luxáciu kolena. Mužovi, ktorý už nebol schopný pokračovať v túre, pomáhali horskí i leteckí záchranári. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Na pomoc 42-ročnému mužovi odišla posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Banská Bystrica, ktorá na Donovaloch pribrala na palubu záchranára HZS. Po prílete na miesto bol už pri pacientovi prítomný dobrovoľný záchranár HZS, turistu následne vyšetrili, poranenú končatinu mu ošetrili a letecky ho transportovali do banskobystrickej nemocnice,“ uviedla HZS.
