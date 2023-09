Záchranári neodporúčajú prechod cez Tri kopy, sú tam uvoľnené skaly

Žiar 8. septembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) až do odvolania neodporúča prechod cez Tri kopy v Západných Tatrách. V exponovanom úseku chodníka zabezpečenom reťazami došlo k uvoľneniu skaly. Záchranári o tom informujú na svojom webe.



Udalosť nahlásili turisti prechádzajúci turisticky značenou trasou cez Tri Kopy vo štvrtok (7. 9.) v popoludňajších hodinách. Podľa HZS sa skala zachytila o kotvenie reťaze a ohrozovala bezpečnosť turistov. Na miesto letel vrtuľník ministerstva vnútra. Posádka na miesto dopravila dvoch horských záchranárov aj s materiálom potrebným na odstránenie skaly, ktorú po zabezpečení miesta uvoľnili.



"Na mieste sa však nachádzajú aj ďalšie voľné skaly, pri ktorých hrozí uvoľnenie. Trasa cez Tri kopy je stále nebezpečná, keďže hrozí pád ďalších skál," priblížili z HZS.



Počas zásahu požiadali horských záchranárov o pomoc dvaja českí turisti, ktorí sa nachádzali na Hrubej kope a z dôvodu vyčerpania neboli schopní zísť do údolia. Turistov letecky transportovali vrtuľníkom do ústia Žiarskej doliny, odkiaľ už pokračovali samostatne.