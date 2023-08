Horská záchranná služba dostala desiatky nových elektrobicyklov

Demänovská Dolina 17. augusta (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) dostala vo štvrtok v Jasnej do užívania 33 nových elektrických bicyklov zakúpených z európskych fondov. Používať ich budú na zásahovú činnosť, a tiež na obnovovanie vedomostí o teréne. Pre TASR to uviedol riaditeľ HZS Marek Biskupič.



"Elektrobicykle môžu ísť po horskej zvážnici niekedy rýchlejšie ako auto, takže budú slúžiť na prvotné rýchle výjazdy. Takisto poslúžia na pohyb záchranárov v horských oblastiach. A to tak, aby bol záchranár rýchly a efektívny, a zároveň nezaťažoval horské prostredie emisiami," priblížil Biskupič.



Dodal, že nové bicykle budú umiestnené vo všetkých oblastných strediskách. "Uvidíme, ako sa ich prevádzka osvedčí a ak do budúcna uznáme za vhodné, že by bolo dobré ich doplniť, tak ich doplníme," skonštatoval šéf HZS.



Štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty vyzdvihol, že horskí záchranári sú veľmi úspešní v čerpaní eurofondov. "Celkovo tu boli realizované štyri projekty z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dva sú už ukončené, ďalšie dva priebežne ukončujeme," povedal pre TASR.



Podľa Opartyho sú hory ideálnym prostredím, kde by sa mala znižovať produkcia oxidu uhličitého. Ako podotkol, dbajú na to, aby sa záchrana ľudských životov v horskom prostredí uskutočňovala čo najekologickejším spôsobom.