Pri záchrane dvoch turistov vo Vysokých Tatrách pomáhal aj vrtuľník

Vysoké Tatry 18. septembra (TASR) – Horskí a leteckí záchranári v sobotu popoludní pomáhali dvom maďarským turistom, ktorí uviazli vo Vysokých Tatrách pod Lomnickým hrbom a nedokázali pokračovať ďalej. S pomocou vrtuľníka sa ich podarilo bez zranení previezť do Starého Smokovca. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webstránke.



Dvojica sa vyviezla na Lomnický štít lanovkou, pokračovala Lomnickým hrebeňom, z ktorého zišla do žľabu nad Uhoľným vodopádom na strane Malej Studenej doliny. „Muž vo veku 35 rokov a 26–ročná žena bez potrebného horolezeckého vybavenia pokračovali v zostupe dolu žľabom, až kým neprišli po strmé prahy, odkiaľ už nevedeli pokračovať a požiadali o pomoc,“ uviedla HZS.



Operačnému stredisku tiesňového volania HZS sa podarilo dvojicu lokalizovať. Leteckí záchranári vzali z heliportu v Starom Smokovci na palubu dvoch horských záchranárov. Po príprave na letecký transport postupne turistov v trojrohej sedačke letecky evakuovali z neschodného terénu a dopravili na heliport. „Keďže turisti z Maďarska boli bez zranení, zo Starého Smokovca na vlastnú žiadosť pokračovali samostatne,“ informovala záchranná služba.



Záchranári pomáhali aj klientke horského vodcu, ktorá si poranila nohu a na magistrále pod Suchým vrchom nebola schopná samostatne zostúpiť. Zranenú ženu letecky transportovali do nemocnice v Poprade.