HZS: Dvojica poľských horolezcov uviazla vo Veľkom Mlynárovom žľabe

Vysoké Tatry 23. februára (TASR) - Horskí záchranári z Vysokých Tatier pomáhali v sobotu (22. 2.) neskoro večer dvojici 25-ročných poľských horolezcov, ktorí sa nachádzali v hornej tretine Veľkého Mlynárovho žľabu, kde v tme uviazli. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej webstránke.



Ako uviedli, operačné stredisko tiesňového volania HZS bolo o pomoc požiadané prostredníctvom poľských záchranárov. Dvojici horolezcov sa ešte počas noci, podľa inštrukcií záchranárov HZS, podarilo zlaniť do spodnej časti žľabu, kde počkali na pomoc.



"Po zvážení všetkých okolností a možností záchrany bola o technický zásah požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá v ranných hodinách, hneď ako to podmienky umožnili, vyzdvihla z heliportu v Starom Smokovci dvoch záchranárov HZS," doplnili s tým, že tí boli následne vysadení pri uviaznutých horolezcoch.



"Po zateplení a príprave na letecký transport boli obaja spolu so záchranármi evakuovaní z terénu a vysadení pri horárni v Bielovodskej doline," dodali s tým, že keďže boli bez zranení, odtiaľ pokračovali samostatne.