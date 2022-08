HZS eviduje už 30 smrteľných nehôd, najviac za posledných 10 rokov

Bratislava 15. augusta (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) zaznamenala od začiatku januára tohto roka do 11. augusta už 30 smrteľných nehôd v horách. Ide o najvyšší počet za takéto obdobie počas uplynulých desiatich rokov. Priemerný vek zosnulých je 45,7 roka. Takmer polovicu nehôd predstavujú tragické úmrtia po páde z výšky. Najviac zomrelo na horách Slovákov, a to 13. TASR o tom informoval tlačový odbor kancelária ministra vnútra SR. Poukázal pritom aj na vysokú návštevnosť horských oblastí.



"Apelujeme preto na návštevníkov horských oblastí, aby nepodceňovali podmienky v horách, aby svoju trasu dôkladne plánovali a aby dodržiavali odporúčania a pokyny HZS. Majte na pamäti, že túra sa nekončí na vrchole, ale až po bezpečnom návrate domov," zdôraznil šéf horských záchranárov Marek Biskupič.



Rezort vnútra tiež pripomína, že pri úraze alebo núdzovej situácii treba volať nonstop dispečing HZS 18300. Odporúča tiež stiahnuť si do mobilu aplikáciu HZS. "Obsahuje viacero užitočných funkcií okrem iného najmä to, že s prichádzajúcim hovorom operátori operačného strediska tiesňového volania HZS automaticky vidia, kde sa človek nachádza, čo umožňuje rýchlu lokalizáciu volajúceho," ozrejmil. Pripomína tiež potrebu poistenia, ktoré finančne pokryje náklady spojené so záchrannou a pátracou činnosťou.



Vysokohorským prostredím vo Vysokých Tatrách prešlo v auguste tohto roka počas jedného dňa 23.287 turistov, pričom prvenstvo si už tradične udržali Rysy, na ktoré z oboch strán Tatier vystúpilo 1188 turistov. Nasleduje Kriváň, na ktorý mierilo 566 návštevníkov, najnavštevovanejším miestom bol Hrebienok. Rekord z roku 2020 však nepadol.