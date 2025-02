Lyžiar narazil do závory, zasahovali horskí záchranári

Dolný Kubín 18. februára (TASR) - Horskí záchranári na južnej strane vrchu Minčol pomáhali v pondelok (17. 2.) v podvečerných hodinách mužovi s poranením hlavy. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



HZS dostala žiadosť o pomoc z turistického chodníka vedúceho od chaty na Kubínskej holi k umelej vodnej nádrži. "Nachádzal sa tam 41-ročný muž slovenskej národnosti bez svetelného zdroja, ktorý počas presunu na lyžiach k stredisku s prevádzkou večerného lyžovania narazil do pevnej prekážky v podobe závory. Upadol do krátkodobého bezvedomia a v dôsledku nárazu krvácal z hlavy," priblížili horskí záchranári s tým, že do príchodu záchranárov z Oblastného strediska HZS Malá Fatra slúžiacich v lyžiarskom stredisku na Kubínskej holi bol muž v opatere kamarátov.



Horskí záchranári ho po príchode vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a transportovali ho na parkovisko, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.