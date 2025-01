ZÁSAH ZÁCHRANÁROV V JASNEJ: Mladý snoubordista prepadol cez hranu

Demänovská Dolina 10. januára (TASR) - Horskí záchranári z Jasnej pomáhali v piatok 14-ročnému litovskému snoubordistovi, ktorý sa zranil po páde do Školského žľabu v Nízkych Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Mladý snoubordista prešiel cez zábrany na zjazdovej trati a v zlej viditeľnosti sa prepadol cez hranu do Školského žľabu, pričom pri páde si spôsobil úraz hornej končatiny. "Horskí záchranári sa k pacientovi dostali pomocou 200-metrového spustu. Vyšetrili ho a zranenú končatinu mu zafixovali. Nabalili ho do transportných nosidiel, v ktorých ho pomocou lanovej techniky evakuovali na bezpečné miesto," priblížila zásah HZS.



Litovského chlapca následne horskí záchranári transportovali do ošetrovne HZS v Lúčkach, kde ho odovzdali rodičom, s ktorými pokračoval na ďalšie vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia.