HZS: Horskí záchranári pomáhali v Javorníkoch zranenému cyklistovi

Kysucké Nové Mesto 3. júna (TASR) - Horskí záchranári z Oščadnice pomáhali v pondelok (2. 6.) podvečer v Javorníkoch 52-ročnému cyklistovi. Pri zjazde z Chotárneho kopca spadol a pri početných poraneniach v oblasti hrudníka trpel sťaženým dýchaním. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Horskí záchranári o súčinnosť požiadali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky nemohla byť letecká technika nasadená. „Záchranári z Oblastného strediska HZS Kysuce-Oščadnica pacienta vyšetrili, zmerali mu vitálne funkcie, podali medikamentóznu liečbu a nasadili fixačný golier. Následne ho vo vákuovom matraci na nosidlách transportovali do terénneho vozidla HZS,“ priblížili zásah horskí záchranári.



Zraneného cyklistu odviezli do Zákopčia, kde si ho do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.