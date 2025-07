ČESKÝ TURISTA V PROBLÉMOCH: Záchranári mu pomohli v Malej Fatre

Terchová 23. júla (TASR) - Horskí záchranári z Malej Fatry pomohli v utorok (22. 7.) podvečer 70-ročnému českému turistovi, ktorý bol v podvečerných hodinách pre vyčerpanie nútený predčasne ukončiť túru na Poludňovom Grúni. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Muž počas zostupu z Veľkého Rozsutca cez Stohové sedlo začal pociťovať vyčerpanie spojené s kŕčmi v dolných končatinách, no zišiel až na Poludňový Grúň. „Vzhľadom na časovú dostupnosť a efektívnosť zásahu bola o súčinnosť požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, ktorá vyzdvihla na palubu horského záchranára z Oblastného strediska Malá Fatra. Ten bol vysadený pri pacientovi, ktorého pripravil na letecký transport a následne boli spoločne vrtuľníkom evakuovaní do Vrátnej,“ priblížila zásah HZS.



Odtiaľ bol muž terénnym vozidlom transportovaný do Domu HZS v Štefanovej, kde mu bola podaná medikamentózna liečba. Turista následne na vlastnú žiadosť pokračoval ďalej už v sprievode kamaráta.