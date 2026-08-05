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Zranená poľská turistka v Malej Fatre: Zasahovali horskí záchranári

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra po príchode na miesto ženu vyšetrili, poranenú nohu jej zafixovali a zaistili jej intravenózny prístup.

Autor TASR
Terchová 5. augusta (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v stredu popoludní v Malej Fatre 59-ročnej poľskej turistke, ktorá si pri zostupe na turistickom chodníku nad Chatou pod Sokolím privodila bolestivé poranenie nohy v oblasti predkolenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

„Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra po príchode na miesto ženu vyšetrili, poranenú nohu jej zafixovali a zaistili jej intravenózny prístup. Následne ju pomocou nosidiel transportovali k terénnemu vozidlu HZS, ktorým bola prevezená na parkovisko na Pasekách. Tam si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.
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