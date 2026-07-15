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Zásah záchranárov vo Veľkej Fatre: Česká tínedžerka sa pošmykla

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Horskí záchranári po príchode na miesto ženu vyšetrili, poranenú končatinu zafixovali a transportovali pomocou terénneho vozidla do ružomberskej nemocnice na ďalšie vyšetrenie.

Autor TASR
Ružomberok 15. júla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v stredu popoludní vo Veľkej Fatre 19-ročnej českej turistke, ktorá sa pošmykla na turistickom chodníku v sedle Ploskej a poranila si členok. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

„Horskí záchranári po príchode na miesto ženu vyšetrili, poranenú končatinu zafixovali a transportovali pomocou terénneho vozidla do ružomberskej nemocnice na ďalšie vyšetrenie,“ priblížila zásah HZS.
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