LAVÍNA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Otca so synom tiahla stovky metrov

Bratislava 10. mája (TASR) - Vo Vysokých Tatrách v utorok popoludní strhla lavína otca s desaťročným synom. Ťahala ich so sebou niekoľko stoviek metrov. Otec utrpel viaceré zranenia v oblasti chrbtice, bedra a stehna, syn vyviazol bez vážnejších zranení. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.



Lavína sa spustila v oblasti Baraních rohov. "Na mieste, kde sa zastavili, nebol signál mobilného telefónu. Chlapec zišiel na Téryho chatu oznámiť, čo sa stalo, a požiadať o pomoc. Dvaja náhodní turisti išli z chaty na pomoc otcovi," priblížili.



Horskí záchranári ihneď po prijatí informácie požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov a spoločne leteli do Malej Studenej doliny. "Otca po ošetrení letecky transportovali do popradskej nemocnice a následne sa vrátili po chlapca, ktorý bol podchladený a otrasený z toho, čo sa stalo," dodali.



HZS upozorňuje na skutočnosť, že vo vysokohorských polohách je stále dosť snehu a pretrváva aj lavínové nebezpečenstvo, ktoré sa vplyvom vyšších denných teplôt a priameho slnečného žiarenia môže lokálne zvýšiť.